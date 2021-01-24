Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского

Во время попытки их задержания они пытались скрыться на машине.

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн, передает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пресненский суд Москвы приговорил двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову к 10 суткам административного ареста каждую за неповиновение полиции и призыв к незаконной акции.

Третьей участнице группы — Марии Алехиной — назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Алехина и Штейн были задержаны и на них составлен протокол за организацию несанкционированного митинга. По словам адвоката, они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Алексея Навального.

Во время попытки их задержания они пытались скрыться на машине. Автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу.

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