Самолет с футболистами разбился в Бразилии - никто не выжил

Самолет разбился сразу после взлета.

Шесть человек погибли при крушении самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал, сообщает zakon.kz.

Как пишет Globo, на борту, помимо пилота, находились четыре футболиста Palmas - Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра.

Все шесть человек погибли. Самолет разбился сразу после взлета.

Что послужило причиной трагедии - не уточняется.

Администрация Villa Nova обратится к организаторам первенства с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира Copa Verde de Futebol.

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