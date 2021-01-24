Пользователи жалуются на крупный сбой во "ВКонтакте"

Наиболее частой проблемой, с которой они столкнулись, стал сбой в сообщениях.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неполадки в ее работе, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Сбои были зафиксированы c 20:00 по времени Нур-Султана.

Наиболее частой проблемой, с которой столкнулись пользователи, стал сбой в сообщениях — на это пожаловались 59% пожаловавшихся. Еще 38% сообщили о трудностях с сайтом, 2% — с видеозаписями.

Позже во "ВКонтакте" сообщили, что устранили сбой.

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