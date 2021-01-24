Полицейский, ударивший женщину в Петербурге, навестил ее в больнице

Он объяснил случившееся тем, что не видел происходящее вокруг.

Сотрудник полиции, ударивший женщину ногой в живот во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, принес ей свои извинения, сообщает zakon.kz.

Телеграм-каналы "Mash на Мойке" и Baza распространили видео из больничной палаты, где пострадавшая - 54-летняя жительница Ленобласти Маргарита Юдина - общалась с силовиком.

Он объяснил случившееся тем, что не видел происходящее вокруг.

Он рассказал, что за несколько минут кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела. Полицейский объяснил, что не видел происходящее. При этом силовик поклялся, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее, как личную трагедию.

Женщина приняла извинения и попросила сотрудника правоохранительных органов не переживать, отметив, что "все живы".

Пострадавшую уже выписывают из больницы, ее состояние удовлетворительное, пояснили в больнице НИИ имени Джанелидзе.

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