Ученые установили связь между расой и тяжестью течения COVID-19

Ученые использовали данные 1737 заболевших COVID-19 пациентов в возрасте старше 16 лет.

Ученые Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust уставили, что у заболевших коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы на BMJ Open.

Ученые использовали данные 1737 заболевших COVID-19 пациентов в возрасте старше 16 лет.

538 были выходцами из Азии, 340 темнокожих и 707 белых. К 30-му дню после госпитализации 511 пациентов скончались.

Представители Азии и темнокожие пациенты поступали в отделение интенсивной терапии и проходили вентиляцию легких чаще, чем белые пациенты, говорится в итогах исследования.

Выяснилось, что даже в этом случае, в среднем у них было на 50-80% больше рисков оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии, чем у светлокожих.

Кроме того, летальность пациентов азиатского происхождения была в 1,3 и 1,49 выше, чем у темнокожих и людей со светлой кожей.

Первое в мире место по числу смертей в мире занимают США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали 417,4 тыс. летальных исходов от коронавируса. Второе место занимает Бразилия, где от инфекции умерли 216 тыс. человек. Затем следует Индия, где зафиксировали 153 тыс. смертей от COVID-19.

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