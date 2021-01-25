В ВКО отменили занятия в школах и колледжах

Из-за мороза учащиеся первой смены занимаются дистанционно.

В городах и районах ВКО отменили занятия в школах и колледжах, передает zakon.kz.

Как сообщает yk-news.kz, из-за мороза учащиеся первой смены занимаются дистанционно.

По данным ДЧС, сегодня учатся дистанционно 1-11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей в Семее, Риддере, Глубоковском, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском, Уланском и Шемонахинском районах.

В 0-9 классах первой смены - в Аягозском районе.

В 1-4 классах первой смены - в районе Алтай.

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