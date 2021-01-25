В ВКО отменили занятия в школах и колледжах

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Из-за мороза учащиеся первой смены занимаются дистанционно.
В городах и районах ВКО отменили занятия в школах и колледжах, передает zakon.kz.
Как сообщает yk-news.kz, из-за мороза учащиеся первой смены занимаются дистанционно.
По данным ДЧС, сегодня учатся дистанционно 1-11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей в Семее, Риддере, Глубоковском, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском, Уланском и Шемонахинском районах.
В 0-9 классах первой смены - в Аягозском районе.
В 1-4 классах первой смены - в районе Алтай.
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