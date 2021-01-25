Президент Мексики заразился COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

С сожалением информирую вас о том, что заражен COVID-19. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом. президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter

По его словам, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

Я буду следить за руководством страной из Национального дворца, - добавил 67-летний политик.

Также глава латиноамериканского государства сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что (...) существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - уточнил он.

Как сообщает ТАСС, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 21 января заявил, что фонд ожидает скорой регистрации вакцины "Спутник V" в Мексике.

Эбрард 19 января объявил, что власти латиноамериканской страны намерены приобрести 7,4 млн доз "Спутника V" в период с января по март текущего года. Пока неизвестно, когда мексиканский регулятор может выдать разрешение на использование в республике российского препарата.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.

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