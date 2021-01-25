Почему казахстанские заключенные причиняют себе вред в колониях

Об этом рассказал начальник управления надзора за законностью в учреждениях пенитенциарной системы Генеральной прокуратуры Айбар Илияс.

Почему казахстанские заключенные совершают членовредительство в колониях, сообщает zakon.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Членовредительство совершают не только из-за недовольства действиями администрации, но и из-за несогласия с расследованием, с приговором суда. Много фактов, когда нанесение себе телесных повреждений связано с семейными обстоятельствами, когда родные отказываются общаться, разрываются отношения с супругами. начальник управления надзора за законностью в учреждениях пенитенциарной системы Генеральной прокуратуры Айбар Илияс

По его словам, сейчас в казахстанских колониях есть проблема кадрового голода: за пять лет число психологов в колониях снизилось на 25%, а психиатров осталось "вообще единицы".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!