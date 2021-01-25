11 человек скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии в РК за сутки

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-).

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 25 января, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава РК, от коронавирусной инфекции скончались 8 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 3.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 827 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 533 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 311 пациент; • в состоянии крайней степени тяжести – 43; • на аппарате ИВЛ – 42.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 23 января 2021 года зарегистрировано 16 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 34 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 437, случаев с летальным исходом - 555, всего выздоровели - 35 183 человека.

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