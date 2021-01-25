Алматы вошел в "красную" зону по коронавирусу

В "желтой" зоне: Карагандинская, Алматинская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Карагандинская, Алматинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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