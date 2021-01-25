Алексей Панин тайно женился во второй раз

Сейчас актер проживает в Испании.

Скандально известный 43-летний актер Алексей Панин решил вновь связать себя узами брака, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Экспресс газета", избранницей артиста стала 40-летняя Ева Тарлакян.

Стало известно, что влюбленные познакомились год назад. Ева была увлечена харизмой и открытостью Панина. Пара зарегистрировала отношения около месяца назад, но только сейчас поделилась радостной новостью.

С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться, — отметила Тарлакян в эфире одной из передач.

Как отмечает "Комсомольская правда", актриса Эвелина Бледанс назвала Еву очень смелой женщиной, не побоявшейся связать свою жизнь с актером-скандалистом.

Панин не раз рассказывал о своих специфических сексуальных пристрастиях, признавал, что он бисексуал, а также любит посещать клубы свингеров. Кроме того, несколько лет назад в Сети появилось скандальное видео, в котором человек, похожий на актера, совершает развратные действия с собакой. Сам Панин уверял, что это фейк, и в ролике снимался не он.

В ответ Ева сообщила, что Алексей совсем не похож на свой экранный образ.

Панин был женат на Людмиле Григорьевой, которая ушла от него, не вытерпев эпатажных выходок. Артист долго не мог смириться с разрывом и пытался вернуть избранницу, но все попытки остались тщетными.

Последнее время Панин живет в Испании. Он не желает общаться с прессой, поскольку переживает семейную трагедию – недавно из жизни ушла его мама Татьяна Власова.

Актер стал известен благодаря фильму "Жмурки" и сериалу "Солдаты".

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