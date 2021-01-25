Современные медучреждения для оказания экстренной помощи открыли в Павлодаре

Операционные в отделении оснащены эндоскопическими видеостойками и мобильным диагностическим оборудованием.

Отделение экстренной помощи разместилось в новом корпусе Павлодарской горбольницы №1, а инсультный центр – в областном кардиологическом центре, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Павлодарской области, проекты реализованы по "ДКЗ" в рамках заявленного ранее повышения уровня оказания неотложной медицинской помощи.

Задачи этого отделения – прием, диагностика и оказание экстренной помощи пациентам. В прошлом году по экстренным показаниям в больницу поступили 62 тысячи человек. Большой поток пациентов требует их правильной сортировки. После поступления пациента на его отнесение к той или иной группе отводится несколько минут. Затем, в зависимости от тяжести состояния человека, его направляют по своему маршруту, – рассказал руководитель больницы Нурлан Жумажанов.

Операционные в отделении оснащены эндоскопическими видеостойками и мобильным диагностическим оборудованием. И операционный блок, и реанимационный зал оборудованы комплексом чистых помещений. Палата интенсивной терапии оснащена современными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, мониторами и передвижными аппаратами слежения. Еще одно новшество – иммуногематологический анализатор мощностью 60 тестов в час.

Наши сотрудники полностью готовы к работе на новом оборудовании и уже прошли курсы обучения базовой реанимации, расширенной сердечно-легочной реанимации, по оказанию медицинской помощи на догспитальном этапе при травмах, - сообщил Жумажанов.

Аким Павлодарской области отметил необходимость строгого регламентирования сроков приема и оказания помощи пациентам.

Необходим постоянный мониторинг выполнения этих регламентов, только тогда мы получим результат от инвестиций, вложенных в медицинскую инфраструктуру. Самое главное – пациент, попадая в больницу, должен получить всю необходимую медицинскую помощь здесь, – сказал Абылкаир Скаков.

В инсультном центре предусмотрены приемное отделение с палатами для экстренных пациентов и палатами интенсивной терапии для послеоперационных и тяжелых пациентов, а также кабинет компьютерной томографии и рентген-операционная. Все они также оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам оперативно и в одном месте.

В прошлом году было почти 2,5 тысячи пациентов с инсультом. Благодаря новому отделению мы сможем оперативнее проводить первичную диагностику, на которую будет уходить не более 7 минут, – отметил глава кардиоцентра Адильжан Альбазаров.

В планах открыть на базе кардиологического центра полноценный клинико-диагностический комплекс. Это позволит значительно сократить очередность пациентов, нуждающихся в операциях.

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