Казахстанцы смогут получать пенсию в странах ЕАЭС

Компетентным органом по реализации Соглашения в Казахстане является ЕНПФ.

С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, разработанное Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в ЕНПФ, передает zakon.kz.

Как отметили в фонде, основная цель Соглашения – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Согласно Соглашению трудящимися являются граждане Казахстана, Российской Федерации, Кыргызстана, Армении и Беларуси, у которых формируются, либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС. ЕНПФ

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

Вместе с тем, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу Соглашения.

Учитывая, что каждое государство-член ЕАЭС будет выплачивать трудящемуся часть пенсии, адекватную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в стране трудоустройства, с 1 января 2021 года необходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в государствах-членах ЕАЭС, то есть в обязательном порядке своевременно заключали трудовые или гражданско-правовые договоры, - пояснили в ЕНПФ.

При этом там отметили, что согласно Соглашению право на пенсию, за исключением накопительной пенсии, а также трудовых (страховых) пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, возникает при наличии не менее 12 полных месяцев стажа работы, приобретенного на территории государства-члена (после вступления Соглашения в силу), согласно законодательству которого трудящийся претендует на назначение пенсии.

Компетентным органом по реализации Соглашения в Казахстане является ЕНПФ, в который могут обращаться трудящиеся за получением необходимой консультации, а в последующем при формировании права - с документами для направления в компетентные органы государств-членов, в которых они осуществляли трудовую деятельность и будут иметь право на получение пенсии за проработанные периоды.

В Казахстане Соглашение распространяется на правоотношения по уплате трудящимися пенсионных взносов в ЕНПФ и, соответственно, в случае формирования трудящимися стран ЕАЭС пенсионных накоплений в ЕНПФ, право на их получение у трудящихся возникает в соответствии с законодательством Казахстана:

при достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно, а в случае смерти трудящегося - гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, право на их единовременное получение переходит к его наследникам при предоставлении в ЕНПФ правоустанавливающих документов, определенных законодательством Казахстана.

Как отмечается, до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

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