"Казахтелеком" демонстрирует внедрение новых технологий

Доходы от основной деятельности компании превысили плановые параметры на 6%.

Председатель Правления АО "ФНБ "Самрук – Казына", ознакомившись с предварительным отчетом АО "Казахтелеком" за 2020 год, отметил, что несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, компания успешно выполнила основные плановые показатели, а по некоторым из них зафиксировано превышение ожидаемых параметров, сообщает zakon.kz.

По информации департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына", в частности, доходы от основной деятельности компании превысили плановые параметры на 6%, чистая прибыль превысила прогноз почти в два раза.

Высокая доходность обусловлена как получением дополнительных доходов с новых подключений, так и реализацией программы трансформации SERPIN, позволяющей снизить операционные затраты и повысить эффективность своей деятельности.

Также дана оценка достоинств цифровых экосистем мобильных операторов Кселл и Теле2, объединивших все инфосистемы для удовлетворения потребностей клиентов в одном приложении и планирующих расширить возможности своих пользователей в текущем году на основе анализа собранных данных об их предпочтениях.

На принципах максимального удобства для пользователей основана и новая телевизионная платформа IPTV, которую "Казахтелеком" намерен запустить в ближайшее время.

"Казахтелеком" на данный момент является безусловным лидером казахстанского рынка коммуникаций со значительной долей и в сегменте мобильной связи - более 60%, и в сегменте связи фиксированной и нам необходимо удержать эти лидирующий позиции, расширяя доступ и улучшая качество услуг, - отметил Ахметжан Есимов.

Председатель правления ФНБ напомнил, что в прошлом году "Казахтелеком" реализовал масштабный проект по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах страны, благодаря чему охват населения страны широкополосным интернетом увеличился до 99,3%.

Глава Фонда подчеркнул, что после решения этой глобальной инфраструктурной проблемы сельские жители должны получить доступ ко всем услугам компании, включая продемонстрированные ему новинки, наравне с городским населением. Такой подход позволит АО "Казахтелеком" не просто остаться лидером отрасли связи в стране, а стать локомотивом развития рынка телекоммуникаций.

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