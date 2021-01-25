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В Казахстане потеплеет 

Фото: 24.kz 25 января 2021, 11:01

Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на севере с метелями.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 26-28 января, сообщает zakon.kz.

Северная половина Казахстана окажется на пути теплого атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками, принесет снегопады и заставит морозы отступить, - сообщили в ведомстве.

Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на севере с метелями.

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