"Соседский присмотр" внедрят для снижения краж в Казахстане

Нурдильда Ораз отметил, что на треть сократилось количество преступлений.

Активно привлекать частные охранные структуры и "соседский присмотр" будут для защиты имущества в Казахстане, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Утверждена программа по защите имущества на 2021-2023 годы. Она предполагает активное привлечение частных охранных структур к охране жилья и имущества граждан, внедрение "соседского присмотра", страхование имущества для возмещения ущерба потерпевшим, а также использование сигнализационных систем, — сообщил Ораз.

Он напомнил, что кражи остаются самым распространенным видом преступлений, поэтому полиция будет продолжать активную работу в этом направлении.

Наряду с этим, как сообщили на брифинге, с расширением онлайн-услуг в период пандемии отмечен рост интернет-мошенничеств, в этой связи разработана программа по противодействию таким преступлениям.

В целом, по словам официального представителя МВД, в министерстве внутренних дел прошла расширенная коллегия ведомства, на которой были подведены итоги работы органов внутренних дел страны за год и рассмотрены задачи на предстоящий период.

На треть сократилось количество преступлений, практически в 2 раза – уголовных правонарушений в общественных местах, а также грабежей, разбоев, хулиганств, краж. Существенно сокращено число преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми, в состоянии опьянения, а также убийств. Улучшена раскрываемость большинства тяжких и особо тяжких преступлений. Больше выявлено наркопреступлений. На 51% снизились кражи сотовых телефонов, число квартирных краж уменьшилось на 63%. Также благодаря оперативной работе сотрудников и законотворческим инициативам МВД удалось снизить уровень скотокрадства на 40%, — заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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