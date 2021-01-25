Благотворительность в корона-время: как меняются приоритеты крупного бизнеса

"Филип Моррис Казахстан" практически все свои благотворительные программы реализует в сотрудничестве с неправительственным сектором.

Корона-кризис затронул каждого, заставив провести ревизию приоритетов. Крупный бизнес не стал исключением – пересмотреть пришлось не только бизнес-процессы, но и прежние модели социального взаимодействия.

Благотворительность приобрела новую форму, усилив кооперацию с НПО и государством.

Что изменилось во время пандемии?

"Филип Моррис Казахстан" практически все свои благотворительные программы реализует в сотрудничестве с неправительственным сектором, фокусируясь на социальных проектах, направленных на обучение и поддержку людей с особыми потребностями, людей из социально-уязвимых слоев населения, а также на развитии бизнеса на селе.

В целом, все социальные проекты компании направлены на поддержку местного населения, в особенности проживающего в сельской местности, но пандемия внесла свои коррективы - рассказала менеджер по внешним связям ФМК Асель Ахметова,- поэтому мы пересмотрели некоторые проекты и запустили дополнительные благотворительные инициативы.

В самый разгар пандемии компания оказала финансовую помощь фонду "Birgemiz", перечислив 76 000 000 тенге, передала в детскую клиническую инфекционную больницу Алматы аппарат искусственной вентиляции легких, а на днях была завершена установка 5 аппаратов для проведения высокопоточной оксигенотерапии в больницах Алматинской области. Помимо этого, гуманитарная помощь ФМК охватила более 350 семей из социально-уязвимых слоев населения в Илийском районе и организовала доставку горячего питания в сельские дома престарелых.

Что осталось стабильным?

Основной задачей непростого 2020 года стало продолжение последовательной поддержки тех социальных проектов, которые компания реализовывает на протяжении нескольких лет. В 2017 году ФМК совместно с общественной организацией "Социально-гражданский базис "Болашак" запустила Центр развития бизнес идей. Проект предназначен для обучения людей из малообеспеченных слоев населения и дает им возможность открыть, или развить свой бизнес, используя новые знания, а также создать дополнительные рабочие места в Илийском районе. Завершено уже три цикла программы: 75 человек получили знания по основам ведения бизнеса и 12 из них открыли свое дело, получив со-финансирование.

Свое 6-летие отметил проект "Фермеры Чилика". Он реализуется в рамках Программы развития сельских регионов в Алматинской области, запущенной ещё в 2011 году, и направлен на улучшение качества жизни на селе через обучение современным методам ведения фермерского хозяйства на базе Агробизнес-центра, специально созданного для этих задач в селе Шелек. За эти годы было обучено около 5 тысяч сельских жителей современным агро-технологиям и ведению бизнеса в сельском хозяйстве.

Стоит отметить, что число фермеров кооператива "Шелек Фермерлерi" увеличилось до 35, при этом 43% составляют женщины, выращивающие продукцию на личных подсобных хозяйствах. Результаты участников программы впечатляют: у фермеров на 64% уменьшились финансовые затраты, при этом на 30% увеличилась прибыль.

"Шелек Фермерлерi" поставляют продукцию сетевому супермаркету Metro Cash&Carry, алматинской HORECA и производственному предприятию "Цин-Каз". Пандемия оставила свой отпечаток на всех сферах бизнеса, и не обошла стороной "Шелек Фермерлерi". В связи с низким спросом кооператив, как и большинство производителей, не достигли своих целей в этом году.

Проблемы возникли в связи с карантином, хотя все зависящее от нас мы сделали - построили теплицы, вырастили нужные сорта овощных культур для ресторанов, фаст-фудов, оптомаркетов. Во всяком случае, у нас не произошло так, как в некоторых хозяйствах на Юге страны, когда урожай просто остался на полях. Новые участники кооператива, которые присоединились к нам перед этим сезоном, вообще довольны. Но нам, кто работал совместно и в предыдущие годы, есть с чем сравнивать, и мы видим, что идет спад, но этот спад объективный, связанный с ситуацией в стране, но никак не с нашей моделью кооператива, - рассказал Шакир Алаев, член кооператива.

В рамках разработки государственной программы "от поля до прилавка" модель кооператива "Шелек Фермерлерi" была признана наиболее подходящей для дальнейшего масштабирования в стране, как было отмечено на итоговой пресс-конференции проекта заместителем руководителя региональной палаты предпринимателей "Атамекен", Дауреном Оналбаевым.

Синергия для лучшего будущего

В сложные времена особую важность получили благотворительные проекты, направленные на поддержку людей с инвалидностью. В Илийском районе Алматинской области проживает около 4 тысяч инвалидов. В селе Отеген батыр работает политехнический колледж Прогресс, который уже более 10 лет совместно с "Филип Моррис Казахстан" реализует программу обучения взрослых людей с инвалидностью 2 и 3 группы востребованным на рынке труда специальностям.

В разные годы их обучали таким профессиям, как портной, парикмахер, грибовод, пекарь, специалист по маникюру, специалист по ремонту обуви, а также компьютерной грамотности. В этом году была начата работа по выводу продукции участников программы на рынок онлайн-заказов, для чего созданы страницы в соцсетях, а сами ученики осваивают SMM-маркетинг. В течение десяти лет реализации проекта 300 человек с особыми потребностями успешно прошли обучение. В эти дни колледж уже начал обучение учащихся 11 волны. Определена новая механика работы проекта в случае повторного локдауна, а также список профессий, которые возможно будет освоить в онлайн формате.

Курс на диджитал

Кроме адресной благотворительной работы, ФМК реализует инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации и поддержку ответственности магазинов формата “у дома”.

Несмотря на пандемию, мы все-таки смогли поддержать запуск новых проектов. Пришлось вносить значительные коррективы в планы, перевести основные мероприятия в онлайн формат и использовать больше диджитал инструментов для их продвижения. Первый проект – StopMusor – нацелен на сокращение замусоривания в городах. Основная его задача - научить людей не мусорить на улицах и сохранять наши города в чистоте. Около 1,2 миллиона человек было охвачено в рамках этой инициативы. Второй проект – Adal Nietpen. Его цель - повышение ответственности продавцов в розничных магазинах в целях предупреждения реализации никотинсодержащих продуктов лицам, не достигшим 21 года, - поделилась Асель Ахметова.

В компании отмечают, что и в 2021 году намерены дальше оказывать поддержку в направлении социальных проектов.

Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО "Филип Моррис Казахстан"

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