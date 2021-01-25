Алматы переходит на цифровое ТВ

Мероприятие пройдет 1 февраля.

С 1 февраля Алматы полностью переходит на цифровое эфирное телевидение, сообщает zakon.kz.

По информации акимата города, в начале месяца состоится мероприятие по переходу на цифровое эфирное телевидение в Алматы на телебашне "Кок-тобе".

Башня занимает 14-е место в мировом рейтинге телевысоток.

В ходе реализации проекта по поэтапному внедрению с дальнейшим развитием цифрового эфирного телевещания в Алматы и Алматинской области было введено эксплуатацию 90 цифровых радиотелевизионных станций. Данное количество РТС позволило охватить цифровым эфирным телевещанием 736 населенных пунктов, а это 99% жителей города и области. Таким образом, более 3,8 миллионов казахстанцев получили доступ к бесплатному, качественному ТВ, - отметили в ведомстве.

Также с 1 февраля на цифровое эфирное телевидение перейдет и Северо-Казахстанская область.

Завершение проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания планируется по всей стране в 2022 году. Акимат

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