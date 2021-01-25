Почему могут быть аннулированы заявки на снятие пенсионных накоплений

Для работы на онлайн-платформе, вам необходимо иметь актуальный ЭЦП и установить сертификаты nclayer.

О причинах аннулирования заявок на снятие пенсионных накоплений, рассказали в "Отбасы банке", сообщает zakon.kz.

Если вы столкнулись с аннулированием заявки или запросом системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, это может быть по нескольким причинам:

Если в строке сумма указано "0", то ваша заявка будет аннулирована; Если сумма указана с дополнительными знаками. Если вы все вводили верно, то вам необходимо обновить систему или войти заново.

Например, сумма для изъятия в виде "1.000.000" или "1000000,00", а также с указанием тиын, система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того, чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде "1000000" или "1234567" – без дополнительных знаков, - сообщили в банке.

Для работы на онлайн-платформе, вам необходимо иметь актуальный ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.

⠀В банке помнили, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера или ноутбука –

Читайте также:

Прием заявок на досрочное снятие пенсионных стартовал в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!