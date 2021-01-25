Нурмагомедов сделал загадочное заявление

Хабиб Нурмагомедов, вероятно, решил исполнить мечту детства и стать футболистом.

Хабиб Нурмагомедов решил пойти в футбол? Именно такой вывод напрашивается из его последнего поста в Instagram, передает zakon.kz.

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, вероятно, решил исполнить мечту детства и стать футболистом.

Он разместил видео своей пробежки с подписью:

Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать.

Ранее российский боец заявлял, что считает видом спорта номер один футбол, и предпочел бы его смешанным единоборствам.

– Футбол лучше. Там не надо бить, не надо никого ломать, ущемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Это же тоже очень сложный вид спорта. Футбол мне нравится больше, чем UFC, чем ММА. Сколько я слежу за футболом, я от этого не устаю. А UFC… Раньше я смотрел все бои, но сейчас спад, – признавался Хабиб UFC Russia.

По его словам, еще в детстве он мечтал стать футболистом.

Последний раз Хабиб Нурмагомедов появлялся в октагоне в октябре 2020 года. Он выступил на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) и досрочно победил Джастина Гэтжи, в третий раз успешно защитив титул. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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