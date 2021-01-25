Изнасилование мальчика в бане. МВД Кыргызстана направило запрос в Россию

Видео было снято год или два назад - полиция.

После публикации видео с изнасилованием ребенка в бане - МВД Кыргызстана направило официальный запрос в представительство внутренних дел в России, сообщает zakon.kz.

По информации издания 24.kg, это было сделано для выяснения деталей происшествия.

Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия, - пояснили в органах внутренних дел.

В МВД также призывают граждан не делать поспешных выводов и дождаться результатов следствия.

Ранее в мессенджерах появилось видео, на котором мальчика насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане: насильник удерживает подростка и угрожает ему, тот, в свою очередь, просит отпустить его.

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