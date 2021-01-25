Назначен руководитель Управления социального благосостояния Алматы

Приложение zakon.kz
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Им стал Назира Тогизбаева.
Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления социального благосостояния города Алматы назначена Назира Асылбековна Тогизбаева, сообщает zakon.kz.
Назира Тогизбаева родилась в Кызылорде.
Окончила Кызылординский политехнический институт по специальности "экономика и управление", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.
В 1999–2003 годы работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях.
В акимате Алматы работает с 2016 года.
Занимала должности главного инспектора акима города Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме г. Алматы.
До назначения являлась заместителем руководителя Управления общественного развития города Алматы.
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