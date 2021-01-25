Назначен руководитель Управления социального благосостояния Алматы

Им стал Назира Тогизбаева.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления социального благосостояния города Алматы назначена Назира Асылбековна Тогизбаева, сообщает zakon.kz.

Назира Тогизбаева родилась в Кызылорде.

Окончила Кызылординский политехнический институт по специальности "экономика и управление", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.

В 1999–2003 годы работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях.

В акимате Алматы работает с 2016 года.

Занимала должности главного инспектора акима города Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме г. Алматы.

До назначения являлась заместителем руководителя Управления общественного развития города Алматы.

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