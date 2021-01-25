В акимате рассказали, зачем десятки людей собирались на площади в Кокшетау

После того, как собравшимся дали разъяснения, они разошлись.

25 января в соцсетях появились фотографии с большой группой людей в Кокшетау. Пользователи задавались вопросом: "Что там происходит?". В акимате Акмолинской области объяснили причину, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 11.00 часов в Кокшетау на площади Тәуелсіздік собрались жители Акмолинской области (в основном из сел расположенного рядом с Кокшетау Зерендинского района). Они хотели записать видеообращение касательно недовольства законопроектом о противодействии семейно-бытового насилию и условий вакцинации против коронавирусной инфекции.

В целях проведения разъяснительной работы по обозначенным вопросам на данном собрании принимали участие заместители акима области, руководитель управления внутренней политики, заместитель акима Кокшетау и руководящее звено правоохранительных органов, - сообщили в акимате.

Собравшимся объяснили, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию было предложено доработать. Президент РК высказался о том, что при разработке этого законопроекта необходимо принять во внимание все мнения. Что касается вакцинации, то в этом вопросе у каждого казахстанца есть выбор.

После того, как собравшимся дали разъяснения, они разошлись.

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