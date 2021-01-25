Как, когда и кому будут делать прививку от COVID-19 в Алматы

Специалист рассказала детали вакцинации от коронавируса.

В Городской поликлинике №4 рассказали все о предстоящей вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V", передает zakon.kz.

Заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №4 города Алматы Зарина Алтынбекова рассказала, что в самом медучреждении работают 460 сотрудников, из них запланировано на вакцинацию - 270 человек. Для вакцинации в поликлинике подготовлены два прививочных кабинета, два врача, две медсестры вакцинатора и два регистратора. Прививочный кабинет соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Специалист рассказала детали вакцинации от коронавируса.

На сегодняшний день вакцинация от коронавируса в Казахстане полностью бесплатна, за счет государства.

Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинации в письменном виде.

• На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться: медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

• На втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться: педагоги общеобразовательных школ, вузов, ССУЗов, работники медицинских служб.

• На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться: педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Вакцинацию каждому человеку проводят в два этапа: компонентом I в дозе 0,5 мл, затем на 21 день компонентом II в дозе 0,5 мл.

Показания к применению: Вакцинацию против СОVID -19 проводят гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного согласия, по Алгоритму действий медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против СОVID-19 у взрослых старше 18 лет.

Противопоказаниями к применению являются:

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний; беременность и период грудного вскармливания;

• возраст до 18 лет.

Условия проведения вакцинации.

Необходимо обратиться в поликлинику, заполнить анкету пациента и дать информированное добровольное согласие.

При наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при симптомах заболевания в течение последних 14 дней, проводится ПЦР-тестирование на наличие коронавируса SARS-Соv-2.

Переболевшие СОVID-19 и лица, имеющие положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-Соv-2, не прививаются, - сказала замглавврача.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача. Медики предупреждают пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдают памятку с информационным материалом. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут!

Перед II этапом проводится повторный осмотр. Врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации компонентом II.

Противопоказаниями поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины.

До 1-го февраля планируется поступление вакцины в поликлинику с соблюдением холодовой цепи (от производителя до потребителя). Для транспортировки и хранения вакцины в поликлинике, в достаточном количестве, имеются морозильные камеры и термоконтейнеры с хладоэлементами. Ежедневная нагрузка на 1 прививочную бригаду – не более 60 прививок (выездная или передвижная - не более 40 прививок), - сказала Зарина Алтынбекова.

В поликлинике обеспечивается меры по защите от респираторных инфекций:

1) фильтр с бесконтактной термометрией и опросом на наличие симптомов, не исключающих заболевание КВИ;

2) санитайзеры для обработки рук посетителями;

3) нахождение в медицинских защитных масках;

4) социальная дистанция не менее 1,5 метра между посетителями;

5) в случае выявления лиц с симптомами заболевания предусмотрена выдача масок и отдельное помещение для ожидания и осмотра врачом.

Российская вакцина "Спутник –V" – первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, который не представляет опасности для организма.

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