Казахстанцы стали получать меньше доходов

Годовая инфляция по итогам 2020 года в целом сложилась в соответствии с прогнозами Нацбанка и составила 7,5%.

Нацбанк Казахстана подвел экономические итоги 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

В Нацбанке отметили, что ухудшение ситуации в мировой экономике на фоне пандемии отразилось на постепенном замедлении роста номинальных денежных доходов населения Казахстана – с 13,8% в марте до 2,1% в ноябре 2020 года (г/г).

Наряду с этим, ускорение инфляционных процессов привело к снижению реальных денежных доходов населения (сокращение на 4,8% в ноябре 2020 года). Несмотря на это, во втором полугодии наблюдается некоторое восстановление потребительского спроса домашних хозяйств, связанного в основном с потреблением продовольствия и слабым восстановлением потребления непродовольственных товаров, - сообщили в Нацбанке.

К слову, продовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3% (г/г) в результате значительного удорожания масла, яиц, сахара и овощей, обусловленного динамикой мировых цен и цен внутренних производителей. Непродовольственная инфляция составила 5,5% (г/г). При замедлении роста цен на одежду, обувь, ГСМ повысились цены на медикаменты, предметы домашнего обихода и бытовую технику, что обусловлено эпидемиологической ситуацией, а также сохранением спроса в условиях дистанционного режима работы и учебы.

Ускорение сервисной инфляции до 4,2% (г/г) связано с удорожанием нерегулируемых платных услуг. Основной вклад был обеспечен годовым ростом стоимости услуг общественного питания, гостиничного обслуживания, отдельных видов бытовых услуг и услуг по личному уходу на фоне постепенного восстановления спроса, - пояснили в Нацбанке.

Годовая инфляция по итогам 2020 года в целом сложилась в соответствии с прогнозами Нацбанка и составила 7,5%.

Показатели базовой инфляции свидетельствуют об ускорении инфляционных процессов. Так, аннуализированная сезонно-очищенная базовая инфляция без фруктов и овощей, регулируемых коммунальных услуг, железнодорожного транспорта, связи, бензина, дизельного топлива и угля, ускорилась в декабре 2020 года до 7,9% (в сентябре-октябре – 5–6%). Инфляционные ожидания остаются повышенными, при небольшом снижении количественной оценки ожидаемой инфляции на год вперед до 7,6% в декабре 2020 года. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен, составила 50% (в ноябре 2020 года – 52%), - сообщили в Нацбанке.

Финрегулятор констатировал, что при начавшейся в крупных странах вакцинации против COVID-19 ситуация в мировой экономике остается слабо позитивной, что связано с усилением карантинных ограничений в ряде стран и появлением новых штаммов вируса. Значительную поддержку мировой экономике продолжает оказывать промышленный сектор развитых стран и дальнейший рост показателей внешней торговли в Китае.

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