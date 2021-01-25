Более 50 литров крови сдали военные связисты

Всего в акции приняли участие более 100 военнослужащих.

В Вооруженных Силах РК стартовала декада "За здоровый образ жизни". В рамках действующей декады военнослужащие войсковой части 78460 инициировали акцию "Я, донор", пригласив в часть специалистов Центра крови управления общественного здравоохранения Алматы, передает zakon.kz.

Для забора донорской крови в воинскую часть прибыло 11 специалистов, 2 единицы специальных машин, было развернуто 8 специальных коек и 6 рабочих мест.

Как отметили в части, мероприятие было организовано с соблюдением карантинных мероприятий.

Первыми для сдачи крови в медицинский пункт части прибыли офицеры воспитательных структур, затем командиры подразделений и другие военнослужащие. Всего в акции приняли участие более 100 военнослужащих. Собранная кровь будет адресована нуждающимся в ней жителям Алматинской области, и она обязательно кому-нибудь поможет. Заместитель командира войсковой части подполковника Серик Сарабузов.

По его словам, участие в акции "Я, донор" для военнослужащих воинской части стало уже давно доброй традицией, так как она проводится ежегодно два раза. Кроме того, среди сдавших кровь военнослужащих, около 30 являются постоянными донорами.

Чтобы быть донором очень важно вести здоровый образ жизни, постоянно и ответственно относится к своему здоровью, так как своей сданной кровью он дарит жизнь пациенту, - рассказал фельдшер войсковой части 78460 младший сержант Шохратжан Апизов.

Как известно, современная медицина шагнула далеко вперед. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного кровообращения, искусственная почка, но полноценных заменителей крови нет, и вряд ли они появятся в скором будущем. Поэтому источником крови может быть только донор.

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