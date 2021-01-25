Живущая в Ирландии алматинка рассказала о ситуации с коронавирусом в этой стране

С января в Ирландии идет уже третий по счету локдаун.

"С первой недели января нас снова закрыли на карантин из-за британского штамма. Граница с Северной Ирландией наглухо закрыта, аэропорт принимает пассажиров только с отрицательными тестами на COVID-19. Остальных пассажиров, как и пассажиров, прибывающих из Англии и Южной Африки, тут же отправляют обратными рейсами", - сообщила в интервью журналисту zakon.kz Лейла Уразбаева.

- Лейла, как давно вы живете в Ирландии?

- В Ирландии мы с семьей живем уже пятый год. Первый год мы жили в городе Лимерик, это третий город по населению в Ирландии, город, который тесно связан с именами выдающихся деятелей культуры, в том числе леди Грегори и поэта-лирика Уильяма Батлера Йетса.

Затем год жили в Дублине, столице Ирландии и, наконец, остановились на городе Голувей - прекрасный город студенчества и фестивалей.

- Какова у вас ситуация с пандемией коронавируса COVID-19? Наверное, как и в Казахстане?

- В настоящий момент из-за пандемии Ирландия, как и все остальные страны, переживает спад в экономике и развитии. Темпы жизни замедлились. У нас уже третий по счету локдаун.

Первый локдаун был объявлен 18 марта 2020 года. Нам было запрещено выходить из дома, разрешались только прогулки в радиусе 2 км для физических упражнений и походы за продуктами. Ношение масок обязательно, везде, социальное дистанцирование – два метра.

Стали привычными огромные очереди у продуктовых магазинов, предметы первой необходимости можно было заказать только онлайн.

Большая часть населения стала работать дистанционно из дома, остальных отправили в отпуск или временно сократили с финансовой поддержкой государства.

Строительство замерло. Пожилому населению было рекомендовано уйти в полную изоляцию. Впервые был использован термин "cocooning", от слова "cocoon" - кокон, то есть полная изоляция дома.

Волонтерские сообщества и представители сетей продуктовых магазинов стали выкладывать социальные ролики: "Если вы одиноки, и о вас некому позаботиться, просто позвоните нам, и мы привезем продуктовую корзину и оставим у ваших дверей".

Не обошлось и без курьезов. На одной из трасс полицейские остановили внедорожник, нарушивший правила карантина. Сначала хотели оштрафовать водителя на 2500 евро (таков размер штрафа), но потом решили отпустить его. Как оказалось, его ребенок, страдающий синдромом Дауна, очень тяжело переносил условия строгой изоляции, и отец решил купить сыну в подарок домашнего питомца.

Казалось бы, мы уже почти выровняли кривую заболеваемости, как грянул второй локдаун.

- Он уже был полегче первого?

- Да, полегче. Разрешили поездки между графствами, ношение масок и социальное дистанцирование оставалось в силе.

На автобусных остановках и в автобусах необходимо было носить маску. В магазинах и других общественных местах ношение маски обязательно.

- Штрафуют ли в Ирландии за неношение маски в общественных местах?

- Штраф предусмотрен и немалый. Если вас поймает полицейский без маски, вам грозит штраф от 50 евро и больше. На вебсайтах городских советов постоянно обновляется список проштрафившихся жителей.

Нам дали только одну недели свободы перед католическим Рождеством и Новым годом, чтобы мы смогли подготовиться к проводам старого и встрече нового года.

И с первой недели января нас снова закрыли на карантин из-за британского штамма. Граница с Северной Ирландией наглухо закрыта, аэропорт принимает пассажиров только с отрицательными тестами на ковид. Остальных пассажиров, как и пассажиров, прибывающих из Англии и Южной Африки, тут же отправляют обратными рейсами.

- То есть ограничений очень много?

- Конечно, раз карантин. Большая часть кафе и ресторанов закрыты, а малая толика открытых готовит еду только на вынос.

Тренажерные залы, бассейны, матчи, тренировки запрещены.

Визиты друзей, семей запрещены.

Музеи, галереи и другие культурные достопримечательности - все площадки закрыты.

Школы и университеты на дистанционном обучении.

Общественный транспорт работает с 25% пропускной способностью.

Соцработа и социальные услуги приравнены к особо необходимым и остаются в силе, как и во время первого локдауна.

- Проводят ли в Ирландии вакцинацию против коронавирусной инфекции?

- Вакцинацию у нас проводят вакциной Pfizer, и еще правительство панирует закупить какую-то часть российской вакцины "Спутник V". В первую очередь прививают медработников, социальных работников и людей пожилого возраста. Далее будут смотреть по желанию и по возможностям.

Мы живем в непростые времена, и, наверняка, многие семьи понесли невосполнимые потери родных и близких. Но, где бы мы ни жили, мы все же с надеждой смотрим в будущее, когда откроют границы, и мы снова заживем полной жизнью, сможем путешествовать и обнимать родных и друзей.

- Лейла, спасибо за интервью! Будьте здоровы, не болейте!

- Спасибо, Торгын, взаимно! Желаю вашему коллективу успехов, сотрудникам – отменного здоровья!

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Торгын Нурсеитова

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