Алматинский водитель пытался обмануть камеры "Сергек"

Он установил на передний подномерник механическое оборудование, переворачивающее номер.

В Алматы водитель внедорожника пытался обмануть “Сергеки”, передает zakon.kz.

По информации стражей правопорядка, автомобиль марки Nissan Patrol под управлением 35-летнего мужчины переворачивал передний госномер машины, чтобы нарушать ПДД и оставаться безнаказанным.

В ходе мониторинга автоматизированной системы “Сергек” был выявлен нарушитель ПДД, который установил на передний подномерник механическое оборудование, переворачивающее номер.

При приближении к камерам видеофиксации водитель внедорожника, он же владелец данного авто, путем подачи сигнала на устройство пультом во время движения прятал госномер. Разумеется, скрывая номер своего авто, водитель нарушал Правила дорожного движения, а значит, умышленно подвергал опасности участников дорожного движения. Тут не может никакого оправдания. Нарушитель с перекидным номером задержан и наказан в соответствии с административным законодательством. Он лишен права вождения сроком на один год, ему еще предстоит оплатить штраф в размере 20 МРП, – рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

За минувший год за аналогичное правонарушение к административной ответственности было привлечено 3192 водителя. Установка и передвижение с подложными номерами, с различными установками для скрытия ГРНЗ является злостным нарушением ПДД.

Стоит также предупредить всех водителей, что все установленные камеры в черте города работают исправно и фиксируют различные нарушения. Важно всегда помнить, что дорога не прощает ошибок, – заверил Жандос Мураталиев.

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