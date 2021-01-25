Disney запретил к просмотру "Питера Пэна" из-за расовых стереотипов

При этом блокировка не распространяется на аккаунты взрослых.

Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов для детей младше семи лет "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов", сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Отмечается, что мультфильм "Питер Пэн" был заблокирован вероятнее всего из-за того, что там изображается племя индейцев, которых называют "краснокожими". Мультфильм "Дамбо" высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях. Так, в одном из эпизодов "безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: "Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги".

Компания Disney обновила список фильмов и повысила возрастные ограничения для них до 6+, в этой связи они больше не доступны в детском профиле. В них представлен негативный образ людей и культур и/или плохое обращение с ними. Эти стереотипы были ошибочными тогда, неверны они и сегодня, - следует из сообщения.

Взрослые при этом могут посмотреть мультфильмы, однако они сопровождаются предупреждением о содержащихся там ложных культурных и расовых стереотипах.

The Walt Disney Company запустила свой онлайн-сервис Disney+ в ноябре 2019 года.

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