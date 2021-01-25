Водитель и пассажир погибли в страшном ДТП в Актюбинской области

По факту ДТП начато досудебное расследование.

25 января на автодороге “Актобе – Астрахань” произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Произошло столкновение двух автомашин “Largus” и внедорожника “Nissan”. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины “Largus” погибли на месте происшествия. Водитель внедорожника и двое пассажиров “Largus” госпитализированы в медицинское учреждение, - говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Департамент полиции Актюбинской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать ПДД РК, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Строго выполняйте предписания дорожных знаков.

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