Четвероклассник скончался в Кызылорде: тест на COVID-19 был отрицательный

Коронавирус не является причиной смерти ученика

24 января в городе Кызылорда скончался ученик 4 класса. Коронавирусной инфекции у школьника не выявлено, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга на информационной площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазилов.

Ребенок 2010 года рождения. На теле ребенка появилась сыпь, начались боли. Изначально лечение принимали в домашних условиях. После посещения врача, ребенок был госпитализирован в инфекционную больницу. Была взята проба на коронавирус. Результат был отрицательным. Поэтому 19 января перевели в многопрофильную детскую больницу. Были получены консультации республиканских специалистов. Сабит Пазилов

К сожалению, 24 января школьник скончался. Основной причиной является недостаточность работы сердца, легких. По его словам, будет создана дополнительная комиссия для дальнейшей работы.

Погибший ребенок-ученик 4 класса № 8 им. Осипенко в Кызылорде. Ребенок с I учебной четверти обучался дистанционно в онлайн формате. Серьезных проблем с успеваемостью у ребенка не было. В связи с дистанционным обучением, ребенка обеспечили электронной техникой. Со стороны педагогов проведена обратная связь с ребенком. руководитель областного управления образования Акзира Касымова

В настоящее время по области дистанционно обучаются 89 258 учащихся (53%), традиционно обучаются 80 636 учащихся (47%).

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