93-летний мужчина и женщина погибли при пожаре в Талгаре

С горящего дома была спасена в бессознательном состояние женщина.

В городе Талгар при пожаре дома на улице Гоголя погибли мужчина 1928 года и женщина 1969 года, сообщает zakon.kz.

25 января 2021 года в 5:37 на ПСЧ города Талгар поступило сообщение о возгорании дома. По прибытию на место вызова было обнаружено горение частного жилого дома открытым пламенем. На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия, конструктивные особенности дом одноэтажный, стены дома кирпичные, стены пристройки выполнены из шлакоблока, перекрытие деревянное, кровля металлопрофиль по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление печное на твердом топливе. ОЧС Талгарского района

В 6:20 пожар был локализован, в 7:17 ликвидирован. В ходе разведки и тушения пожара с горящего дома была спасена в бессознательном состояние женщина и передана бригаде скорой медицинской помощи, в настоящее время находится в отделение реанимации ЦРБ Талгарского района.

Также в ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены 2 тела без признаков жизни. В ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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