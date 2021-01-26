Снежная глыба упала с крыши многоэтажки на ребенка в Уральске

К счастью, ребенок отделался небольшим ушибом и испугом.

Снежная глыба обрушилась с крыши многоэтажного дома в Уральске, задев сидящего на скамейке мальчика, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ребенок отделался небольшим ушибом и испугом. Поврежден припаркованный рядом с домом автомобиль: разбиты лобовые и задние стекла, помят кузов. Автовладелец намерен подать в суд на КСК, чтобы возместить ущерб.

В акимате Уральска сообщили, что счищать снег с крыш домов обязаны КСК, пишет местное издание uralskweek.kz.

Снег с крыш жилых домов должны чистить КСК. Если нет КСК, то сами жители должны организовывать старших по дому. Мы даем уведомление КСК, чтобы они отработали эти работы. КСК должны этот вопрос с жителями отрабатывать. руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Уральска Жандос Дуйсенгалиев

В социальной сети многие горожане, обсуждая данное происшествие, вину возлагают на КСК.

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