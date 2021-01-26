Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 млн

На фоне роста заражений и смертности в мире развернулась "война вакцин" и встал вопрос о "паспортах вакцинации".

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Worldometer.

По данным на 26 января, число летальных исходов превысило 2,144 млн. Лидерами по числу заражений являются США, Индия, Бразилия. Россия — на четвертом месте.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 274,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 293 человека, Индии - 111, Бразилии - 1 017.

На фоне роста заражений и смертности в мире развернулась "война вакцин" и встал вопрос о "паспортах вакцинации".

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