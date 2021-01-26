"Синтетику" на 2 миллиона тенге нашли в квартире закладчицы в Усть-Каменогорске

При задержании в квартире у подозреваемой было изъято более 200 грамм психотропного вещества, что равно 650 разовым дозам.

В квартире закладчицы в Усть-Каменогорске нашли 650 доз синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.​

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции ВКО 11 января в областном центре задержали 21-летнюю закладчицу психотропных веществ "скорость" и "мефедрон". Девушка с целью легкой наживы решила организовать сбыт психотропных веществ бесконтактным способом - путем закладок на территории Усть-Каменогорска, в результате чего получала денежные средства через безналичный расчет.

При задержании в квартире у подозреваемой было изъято более 200 грамм психотропного вещества, что равно 650 разовым дозам, стоимость которых на черном рынке составляет более двух миллионов тенге, так же были изъяты устройства для взвешивания и приспособления для упаковки доз. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 п. 3,5 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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