Вымогательница угрожала жительнице Атырау слить в соцсети интимные видео

Ею оказалась 32-летняя женщина по национальности узбечка.

Атырауские полицейские задержали вымогательницу, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в ДП Атырауской области, в полицию обратилась 51-летняя горожанка с жалобой, что некая женщина требует 50 000 тенге, угрожая в противном случае распространить по соцсетям видео интимного характера с ее участием. Вымогательницей оказалась 32-летняя женщина по национальности узбечка.

19 января женщина поехала в банк и при вымогательнице начала переводить деньги на ее счет. На тот момент прибыли полицейские и задержали вымогательницу. Ведется досудебное следствие по части 1 статьи 194 УК РК, иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК, - добавили в ведомстве.

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