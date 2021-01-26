Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что за 23 января были зарегистрированы 1584 новых случая заболевания COVID-19, за 24 января - 1480.

Всего в стране подтверждено 179 720 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21 576 (+91), в городе Алматы - 21 408 (+132), в ВКО - 19 880 (+45), в Атырауской области - 15 682 (+84), в Карагандинской области - 13 387 (+79), в Павлодарской области - 12 109 (+197), в ЗКО – 10 490 (+97), в СКО - 10 324 (+110), в Акмолинской области - 9733 (+215), в Костанайской области - 9591 (+104), в Алматинской области - 8862 (+71), в городе Шымкент - 5803 (+7), в Жамбылской области - 5447 (+21), в Туркестанской области - 4010 (+8), в Мангистауской области - 3973 (+2), в Актюбинской области - 3898 (+0), в Кызылординской области - 3547 (+3). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 265, в городе Алматы - 175, в городе Шымкент - 11, в Акмолинской области - 70, в Актюбинской области - 18, в Алматинской области - 104, в Атырауской области - 51, в ВКО - 18, в Жамбылской области - 37, в ЗКО - 68, в Карагандинской области - 56, в Костанайской области - 187, в Кызылординской области - 12, в Мангистауской области - 6, в Павлодарской области - 163, в СКО - 183, в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 161 758 человек.

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