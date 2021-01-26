Смертельный наезд на полицейских. В Акмолинской области начались слушания

Адвокат уверен в невиновности подсудимого и обещает доказать это.

В Акмолинской области проходит суд по делу о смертельном наезде на полицейских. По версии обвинения, пьяный лихач на внедорожнике влетел в машину стражей порядка и превратил ее в груду железа, передает zakon.kz.

Как сообщает КТК, слушания идут в Щучинске. 25-летнему Сергею Воронцову вменяют сразу две статьи: кражу авто и управление транспортным средством без водительских прав. Усугубляет положение обвиняемого и то, что в день случившегося он, согласно экспертизе, был пьян.

Все произошло в середине октября. Взяв иномарку матери, Воронцов вместе с приятелями на большой скорости проскочил на красный свет и врезался в служебный автомобиль, где находились двое полицейских. Оба инспектора скончались на месте. Отцов лишились пятеро детей.

Отмечается, что близкие погибших требуют самого сурового наказания. Сам Воронцов очень спокоен и настаивает, что за рулем был не он. Его адвокат и мать – известная в регионе бизнесвумен – уверены в невиновности подсудимого и обещают доказать это.

По словам свидетеля Ермека Оспанова, он находился на заднем сидении.

Я находился вот сзади. Сейчас, получается, со стороны матери (Воронцова - ред.) провокационные на меня: "Ты был, ты сделал это!" (...) Я уверяю, что он сидел за рулем полностью. И вот сейчас меня еще и прав хотят лишить из-за него, - сказал он в суде.

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