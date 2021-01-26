Смертность от коронавируса продолжает расти в Казахстане

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-).

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января предоставило Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, от коронавируса скончались 15 человек, от коронавирусной пневмонии - 3.

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 576 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 558 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии - 285 пациентов; • в состоянии крайней степени тяжести - 43; •на аппарате ИВЛ - 41.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 24 января зарегистрировано 8 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 37 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 445, случаев с летальным исходом - 558, всего выздоровели – 35 220 человека.

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