Где в Казахстане еще пользуются наличными

Рост объема безналичных платежей был отмечен во всех регионах.

В двух регионах Казахстана все еще предпочитают наличные, сообщает zakon.kz.

По информации ranking.kz, объем безналичных платежей на территории РК с использованием платежных карт казахстанских и иностранных эмитентов за январь–ноябрь 2020 года составил почти 30 трлн тенге, увеличившись за год в 2,6 раза.

Средний чек одной безналичной транзакции на территории РК за январь–ноябрь 2020 года составил 12,2 тыс. тг. При этом сумма одной безналичной транзакции через интернет и мобильный телефон за год выросла с 15,6 тыс. до 17 тыс. тг., а через POS-терминал — наоборот, сократилась до 5,3 тыс. тг, - отмечают исследователи.

Самый заметный годовой скачок зафиксирован в Туркестанской области совместно с Шымкентом: в 6,8 раза, до 2,7 трлн тг. Значительный рост отмечен также в Жамбылской (в 6 раз, до 824,6 млрд тг) и Кызылординской (в 5,4 раза, до 653,4 млрд тг) областях.

Наименьший рост наблюдался в Алматы: на 74,5%, при этом мегаполис продолжает лидировать по объему безналичных платежей (11,6 трлн тг).

Согласно данным исследования, самые активные пользователи платежных карт — жители Алматы, где доля безнала от оборота по картам составляет 78,7%, следом идут жители Нур-Султана (73%) и Атырауской области (65,7%).

Лишь в двух регионах РК жители отдают предпочтение наличным деньгам, предпочитая обналичивать средства с платежных карт. Так, доля безналичных платежей от всего оборота по картам в Северо-Казахстанской области составляет всего 45,6%, в Восточно-Казахстанской — 47,9%, - отметили эксперты.

В Акмолинской области платежными картами практически в равной степени пользуются как для безналичных платежей, так и для снятия наличных денег.

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