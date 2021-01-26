В Казахстане хотят сделать исключения для проверок МСБ. Омбудсмен против

В настоящее время участились жалобы со стороны населения по нарушению кассовой дисциплины предпринимателями, при этом отсутствуют адекватные меры реагирования со стороны госорганов.

Правительство Казахстана подготовило проект указа Президента РК о внесении изменений в указ от 26 декабря 2019 года "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.

В частности, вносится поправка о том, что местным исполнительным органам запрещено проводить проверки и профилактический контроль МСБ до 1 января 2023 года, за исключением тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом, неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления налоговых органов об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, а также по вопросам наличия контрольно-кассовых машин или трехкомпонентной интегрированной системы, соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин на основании обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены.

Как пояснили в правительстве, это связано с тем, что в настоящее время участились жалобы со стороны населения по нарушению кассовой дисциплины предпринимателями, при этом отсутствуют адекватные меры реагирования со стороны госорганов.

За 11 месяцев 2020 года количество жалоб от населения по нарушению кассовой дисциплины предпринимателями, составило более семь тысяч. Также в рамках акции Гражданский контроль – требуй чек" поступило еще более двенадцати тысяч жалоб через мобильное приложение "Wipon", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в сравнительном анализе, за 10 месяцев 2020 года с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение доходов предпринимателей, осуществлявших деятельность в сфере торговли (функционировавшей в период карантина) на 80 млрд тенге (доходы за 10 месяцев 2020 года – 353 млрд тенге, 10 месяцев 2019 года – 433 млрд тенге).

Также существует проблема для субъектов бизнеса, не исполнивших уведомления по результатам камерального контроля, что влечет приостановление расходных операций по расчетным счетам, приводящий к ограничению их предпринимательской деятельности.

При этом налогоплательщик не имеет возможности обжаловать уведомления по существу. Снятие ограничений с банковских счетов возможно только после вручения предписания о проведении налоговой проверки по отдельному вопросу, отраженному в уведомлении по камеральному контролю, - отмечают в Правительстве РК.

Кроме того, отдельные налогоплательщики умышленно уклоняются от исполнения уведомлений ввиду наличия неоспоримых нарушений, а привлечь их к уплате налогов невозможно без проведения проверки.

По данным Кабмина, зам 11 месяцев 2020 года количество не исполнивших уведомлений налогоплательщиков составило более 24 тысяч с суммой ущерба в 370 млрд тенге.

Принятие проекта позволит защитить ущемленные права и законные интересы добросовестных налогоплательщиков и провести действенные меры налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков, - считают в правительстве.

Между тем уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов выступил против введения таких проверок.

Мы против исключений из моратория на проверки бизнеса! (…) включение дополнительных исключений для налоговых проверок приведет к значительному увеличению нагрузки на субъектов малого предпринимательства. Такая позиция дискредитирует поручение главы государства о введении моратория на проверки. Мораторий в принципе не должен содержать исключений, поскольку бизнес не почувствует моратория и послаблений контроля, - написал он на своей странице в Facebook.

Она также назвал некорректным обоснование Минфина о явном занижении уровня доходов в 2020 году у 60% предпринимателей по сравнению с 2019 годом.

Основной причиной снижения доходов явилось полное закрытие деятельности практически всех субъектов бизнеса в период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением режима ЧП на всей территории страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Многие предприниматели были вынуждены прекратить работу, их деятельность была ограничена по времени, по количеству посетителей, они несут дополнительные затраты на соблюдение карантинных мер. Часть предприниматель до сих пор не возобновила свою работу. Падение дохода от предпринимательской деятельности связано с падением покупательской способности населения. Именно по этой причине, а не из-за сокрытия наблюдается значительное снижение доходов предпринимателей. Рустам Журнусов.

По его словам, он направлял свои замечания в министерство финансов, но они не были учтены. В связи с чем он подготовил соответствующее обращение в Администрацию Президента.

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