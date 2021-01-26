Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе

Мы должны сделать все возможное.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о тяжелейшем мировом кризисе, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта организации, он выступил на мероприятии "Дaвосская пoвестка дня".

Если есть одно слово, которое характеризует сегодняшний мир, это хрупкость. Мы видим это в последствиях чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, - отметил Гутерриш.

Генсек добавил, что появилось огромное неравенство между людьми и странами.

Более 2 миллионов человек погибли. Мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, на которое бросила тень пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительного бремени ухода, - сказал он.

Также Гутерриш отметил, что в организации опасаются возможности огромного раскола.

Мир расколется на две части, и две крупнейшие экономики на Земле будут лидировать в двух регионах с разными доминирующими валютами, торговыми и финансовыми правилами, каждая из которых имеет свой собственный Интернет и свою собственную геополитическую систему с нулевой суммой. и военные стратегии. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение. Нам нужна единая глобальная экономика с всеобщим уважением международного права; многополярный мир с сильными многосторонними институтами, - заключил генсек.

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