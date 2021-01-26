Что делать, если вашу машину повредили на парковке. Инструкция

Если вы обнаружили на парковке свою машину со следами повреждения, первым делом нужно позвонить 102.

Довольно часто казахстанцы сталкиваются с ситуацией, когда обнаруживают свою машину, припаркованную во дворе или на паркинге со следами наезда другого автомобиля. Что делать в этом случае и как найти и наказать нарушителя, рассказал начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, передает zakon.kz.

Если вы обнаружили на парковке свою машину со следами повреждения, первым делом нужно позвонить 102, вызвать полицию. Полиция приедет и зафиксирует факт ДТП. Будет возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 или 611 ч.2 Административного кодекса в отношении неустановленного лица. Будет составлен протокол, в котором сотрудники полиции отразят все технические повреждения. Олжас Шарипов.

Затем у владельца поврежденного авто возьмут заявление о происшествии. После чего материал будет передан в районное управления полиции, в отдел административной практики – по месту совершения ДТП.

Параллельно с этим объявляется в розыск скрывшийся с места ДТП водитель. Его розыском занимаются сотрудники Местной полицейской службы. При установлении водителя берется пояснение по обстоятельствам ДТП. После чего материал отправляется в административный суд, - пояснил начальник Управления дознания.

В свою очередь административный суд определяет наказание для нарушителя.

По ст. 610 ч. 1 предусмотрено наказание в виде 20 МРП (58 340 тенге), либо лишение прав на 6 месяцев. По статье 611 ч.2 (с учетом того, что нарушитель скрылся) – предусмотрен штраф в 50 МРП (145 850 тенге), либо лишение прав на один год.

В этом случае немаловажна позиция потерпевшей стороны. Если потерпевший настроен лояльно и примирился с совершившим ДТП, то суд может это учесть и не лишать прав, - отметил Олжас Шарипов.

Но бывает и так, что водитель пострадавшей машины сразу решил не вызывать полицию и уехал с места ДТП, в этом случае ему также грозит наказание по ст. 611 ч.2 – он может также лишиться прав за оставление места ДТП или выплатить штраф в 50 МРП.

Подготовила Лариса Черненко

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