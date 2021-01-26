Курс доллара продолжает расти

Доллар подрос еще на 0,69 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 421,39 тенге (+0,69), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 421,1-422,7 тенге, евро – 512-514 тенге, рос. рубль - 5,58-5,64 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 26 января.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,59%, составив $52,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,65% — до $55,32 за баррель.

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