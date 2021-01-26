Нацбанк разработает систему мгновенных платежей

Это позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза.

Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства отметил, что будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек, сообщает zakon.kz.

По его словам, в 2020 году в условиях коронавируса и увеличения спроса на онлайн-услуги наблюдался существенный рост безналичных платежей в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге.

В 2021 году будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны и расширить использование безналичных платежей, - добавил председатель Нацбанка.

Кроме того, в 2020 году в целях выстраивания фундамента цифрового финрынка принята Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы.

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