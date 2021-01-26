Массовая вакцинация в Казахстане. Убойный аргумент для улучшения эпидситуации

Впереди работы очень много.

Министр здравоохранения на расширенном заседании Правительства озвучил прогнозы до конца 2021 года, сообщает zakon.kz.

Алексей Цой отметил, что уже составлен прогноз развития эпидситуации до конца года.

По прогнозным расчетам, вакцинация 2 млн человек в первом полугодии поможет уменьшить до 40 тыс регистрируемых случаев. Нам нужен серьезный детальный план по вакцинации граждан. Там очень много нюансов. Вакцинация должна выправить эпидситуацию. Впереди работы очень много, - сообщил он.

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Стоит отметить, что казахстанцев будут прививать на добровольной основе.

С 1 февраля начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), которая произведена в России. Далее с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время находится на 3 фазе клинических испытаний.

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