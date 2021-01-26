Работы много - Токаев о вакцинации от COVID-19

С 1 февраля стартует вакцинация от коронавируса.

В ходе расширенного заседания правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался, как идет подготовка к началу вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

Один из вопросов - готовность медучреждений к проведению вакцинации.

Данный вопрос у нас особенно сейчас актуален. Мы со всеми медорганизациями провели обучение. Каждая медорганизация разобрала сейчас все свои возможные вопросы в формате вакцинации. Обеспечили холодовой режим, у нас в температурном режиме от 4 до 8 градусов данная логистическая сеть уже построена и она работает. Для нас дополнительный вызов – обеспечить холодовый режим в формате – 20. Первая вакцина будет «Спутник-V» российского производства. Здесь закуплена с регионами дополнительное холодильное оборудование, на всех хабах СК Фармации данное оборудование уже имеется. Сейчас проверяется логистика. По обучению медработников мы создали спецстандарт и инструкции по применению вакцины. Сейчас подготовлены специальные материалы для массового освещения в СМИ с доведением до населения полезности вакцинации, этапы, какие есть показания, медицинские отводы, - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

Президент подчеркнул важность бесперебойного начала вакцинации.

Я в этой связи хотел бы обратиться и к вам, как к руководителю Минздрава, и ко всем акимам, а также другим руководителям ведомств. Всеобщая вакцинация - это очень серьезный вопрос. Нам нужен серьезный, проработанный, детальный план работы по вакцинации граждан. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди работы очень много, - заявил Президент.

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