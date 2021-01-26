Не лучшие времена переживает Кызылординская область - Токаев

Нужно проводить работу - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заострил внимание на вопросе по обеспечению жилья, в частности, в Кызылординской области, передает zakon.kz.

По его словам, это очень важный вопрос. Но по статистике в прошлом году объем строительства жилья снизился на 27 %.

Это самый низкий показатель по стране. Что делаете для улучшения этой ситуации? – спросил Токаев.

На что аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова ответила, что из-за пандемии произошло снижение спроса, по кредитам показатель снизился.

Сейчас в очереди на жилье 30 270 человек. Из них в "Отбасы банке" имеют счета только 8 тыс. человек, из них на сегодня только 600 человек смогли подтвердить свою платежеспособность. Такие проблемы есть. Но в этом году у нас по плану 607 тыс. кв. м жилья будет выдано. Гульшара Абдыкаликова

В свою очередь глава государства отметил, что сейчас регион переживает не самый лучший период.

Самый основной доход региона составляют от нефти. Нужно проводить работу. Например, по разведке месторождений. А также улучшать сферу МСБ. Для всего этого силами региона не провести. Поручаю правительству помочь в этих направлениях, - заключил Президент.

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