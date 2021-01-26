Токаев недоволен окраинами столицы

Столица должна быть привлекательным городом.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Нур-Султан должен быть привлекательным городом, сообщает zakon.kz.

По его словам, общее видение столицы правильное.

Нужно уделить внимание жилью, школам, инфраструктуры для граждан. Столица должна быть привлекательным городом с точки зрения восприятия для людей, которые приезжают к нам, - сказал он на расширенном заседании Правительства.

Также он затронул тему газификации.

Это стратегическая задача. Это поручение, если не ошибаюсь, высказывал в своем послании. Сейчас важно сохранить темпы подключения граждан к газу. Есть информация, что частные дома имеют проблему, потому что цена от 500 до 700 тыс в год. Вроде как неподъемная сумма. Как будете решать? И в целом, что делается для благоустройства окраин, которые не красят нашу столицу? - отметил Токаев.

Алтай Кульгинов ответил, что люди закупили уголь.

Вопросы по цене со стороны граждан были. Подрядчики раньше до 240 тысяч тенге просили за газ, сейчас цена снизилась на 150 тыс. (в эту сумму не входит стоимость газового оборудования и комплектующих). Касательно темпов - будем работать, не будем сбавлять. Все работы будут выполнены в срок, - уточнил аким Нур-Султана.

Токаев добавил, что в феврале необходимо запланировать объезд города и посмотреть на развитие столицы.

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