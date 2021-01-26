Чем запомнился молодежный чемпионат страны по боксу

Впервые за долгие годы, столь крупный турнир высокого уровня прошел в Алматы.

Молодые казахстанские боксеры 2003-2004 годов рождения выявили сильнейших на чемпионате страны, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Нынешний чемпионат был важным не только с точки зрения распределения наград, но и для формирования состава сборной страны, который поедет на молодежный чемпионат мира, запланированный на апрель в польском городе Кельц.

Ближайший крупный старт у нас чемпионат мира, и сейчас перед нами стоит задача определить состав, который поедет защищать честь страны на столь ответственные соревнования. Прошедший чемпионат страны показал, что потенциал у команды Казахстана большой, есть интересные ребята, тот материал, с которым мы теперь будем работать и придавать ему огранку, - сказал заслуженный тренер РК, наставник сборной Казахстана среди молодежи Кайрат Сатжанов.

Впервые за долгие годы, столь крупный турнир высокого уровня прошел в Алматы. Молодежный чемпионата Казахстана прошел на спортивной арене Республиканского колледжа спорта. Алматинские боксеры к своей чести не ударили в грязь лицом и завоевали 6 медалей различного достоинства, в том числе 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, что позволило им занять второе место в общекомандном зачете. Кроме того, алматинца Мади Амирова (вес - до 91 кг) признали лучшим боксером соревнования.

Мы очень довольны выступлением сборной Алматы. Надо признать, что такого результата у нас давно не было. Прошедший чемпионат Казахстана среди молодежи дал отличную возможность посмотреть ближайший резерв и понять потенциал команды. Перед нашей федерацией одной из приоритетных задач является всестороннее развитие молодежного и юношеского бокса, - сказал президент федерации бокса Алматы Ержан Космамбетов.

К слову, призовой фонд турнира составил 5 млн тенге, что стало большим подспорьем для молодых боксеров и дополнительным стимулом на пути к пьедесталу почета.

Победители и призеры чемпионата Казахстана среди молодежи 2003-2004 годов рождения:

46-кг:

1. Ернар Карап (ВКО)

2. Нурлыбаев Рамазан (Караганды)

3. Тилек Максатов (ЗКО)

3. Бекет Абдраман (Жамбылская область)

49-кг:

1. Кенже Муратулы (Алматинская область)

2. Санжар Ташкенбай (Нур-Султан)

3. Бакберген Турсынбай (Кызылординская область)

3. Кадир Агажан (Мангыстауская область)

52-кг:

1. Жандос Жумабаев (Шымкент)

2. Алдамжаров Бекзат (Актюбинская область)

3. Габбас Дуйсекенов (Павлодарская область)

3. Берик Темиржанов (Павлодар)

56-кг:

1. Абдикарим Абдигалым (Туркестанская область)

2. Бекзат Конысбай (Атырауская область)

3. Бекзат Прали (Жамбылская область)

3. Али Рахимжанов (Акмолинская область)

60-кг:

1. Елнур Суйнбай (Жамбылская область)

2. Руслан Кузеубаев (ВКО)

3. Ерасыл Ермек (Караганды)

3. Арман Сагын (Туркестанская область)

64-кг:

1. Бауыржан Сатжанов (ВКО)

2. Абзал Серик (Шымкент)

3. Абылай Сман (Алматы)

3. Айбол Асылхан (Жамбылская область)

69-кг:

1. Армат Арманулы (Алматы)

2. Бакберген Алиаскаров (Нур-Султан)

3. Мерей Карсаков (Алматы)

3. Тохтасын Бабаханов (Жамбылская область)

75-кг:

1. Султан Бабаханов (Жамбылская область)

2. Ильяр Аширов (Алматы)

3. Ернар Досымбек (Алматинская область)

3. Рахымжан Шанжархан (Кызылординская область)

81-кг:

1. Темирлан Мукатаев (Нур-Султан)

2. Даурен Мамыр (Шымкент)

3. Бекнур Батырбек (Алматы)

3. Аян Сабыржанов (ВКО)

91-кг:

1. Мади Амиров (Алматы)

2. Болашак Мейрам (Жамбылская область)

3. Темирлан Аманбек (Нур-Султан)

3. Ернур Медельханов (Алматинская область)

+91-кг

1. Даниял Сапарбай (Туркестанская область)

2. Альмерей Анарбеков (Жамбылская область)

3. Дияр Роман (Туркестанская область)

3. Ильяс Кадиров (ВКО)

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